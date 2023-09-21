ين ياباني إلى دولار نيوزيلندي

تحويل JPY إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ jpy
١١٤٫٢٦ nzd

1.00000 JPY = 0.01143 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 16:33 UTC
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JPY إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JPY → 0 NZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866751.066288.6381.436861.660880.963418.3193
1GBP1.1537411.2301102.2641.657741.916191.1115121.1355
1USD0.93790.812942183.13451.347651.557750.903617.1819
1INR0.01128180.009778640.012028710.01621050.01873780.01086910.206676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ين ياباني / دولار نيوزيلندي
100 JPY1.14255 NZD
1000 JPY11.42550 NZD
1500 JPY17.13825 NZD
2000 JPY22.85100 NZD
3000 JPY34.27650 NZD
5000 JPY57.12750 NZD
5400 JPY61.69770 NZD
10000 JPY114.25500 NZD
15000 JPY171.38250 NZD
20000 JPY228.51000 NZD
25000 JPY285.63750 NZD
30000 JPY342.76500 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / ين ياباني
1 NZD87.52370 JPY
5 NZD437.61850 JPY
10 NZD875.23700 JPY
20 NZD1750.47400 JPY
50 NZD4376.18500 JPY
100 NZD8752.37000 JPY
250 NZD21880.92500 JPY
500 NZD43761.85000 JPY
1000 NZD87523.70000 JPY
2000 NZD175047.40000 JPY
5000 NZD437618.50000 JPY
10000 NZD875237.00000 JPY