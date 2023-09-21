شيكل إسرائيلي جديد إلى دولار نيوزيلندي

تحويل ILS إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
٤٤١٫٩٥ nzd

1.00000 ILS = 0.44195 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 15:1 UTC
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ILS إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 NZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.065888.60371.438621.660640.9624518.3174
1GBP1.15311.2288102.1541.658631.914621.1097121.1188
1USD0.938250.813802183.13351.34981.558120.90317.1865
1INR0.01128620.00978910.012028810.01623650.01874240.0108620.206734

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / دولار نيوزيلندي
1 ILS0.44195 NZD
5 ILS2.20974 NZD
10 ILS4.41948 NZD
20 ILS8.83896 NZD
50 ILS22.09740 NZD
100 ILS44.19480 NZD
250 ILS110.48700 NZD
500 ILS220.97400 NZD
1000 ILS441.94800 NZD
2000 ILS883.89600 NZD
5000 ILS2209.74000 NZD
10000 ILS4419.48000 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / Israeli New Sheqel
1 NZD2.26271 ILS
5 NZD11.31355 ILS
10 NZD22.62710 ILS
20 NZD45.25420 ILS
50 NZD113.13550 ILS
100 NZD226.27100 ILS
250 NZD565.67750 ILS
500 NZD1131.35500 ILS
1000 NZD2262.71000 ILS
2000 NZD4525.42000 ILS
5000 NZD11313.55000 ILS
10000 NZD22627.10000 ILS