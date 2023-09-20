دولار كندي إلى دولار نيوزيلندي

تحويل CAD إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cad
١٬٢٥٢٫٢٩ nzd

1.00000 CAD = 1.25229 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:10 UTC
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CAD إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CAD → 0 NZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86381.064788.29021.434581.65390.9578518.1967
1GBP1.1576811.23255102.2091.660741.914641.1088821.0654
1USD0.939250.811326182.9251.34741.55340.8996517.0909
1INR0.01132630.009783850.012059110.01624840.01873260.0108490.206101

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار كندي إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CAD الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار كندي / دولار نيوزيلندي
1 CAD1.25229 NZD
5 CAD6.26145 NZD
10 CAD12.52290 NZD
20 CAD25.04580 NZD
50 CAD62.61450 NZD
100 CAD125.22900 NZD
250 CAD313.07250 NZD
500 CAD626.14500 NZD
1000 CAD1252.29000 NZD
2000 CAD2504.58000 NZD
5000 CAD6261.45000 NZD
10000 CAD12522.90000 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / دولار كندي
1 NZD0.79854 CAD
5 NZD3.99269 CAD
10 NZD7.98537 CAD
20 NZD15.97074 CAD
50 NZD39.92685 CAD
100 NZD79.85370 CAD
250 NZD199.63425 CAD
500 NZD399.26850 CAD
1000 NZD798.53700 CAD
2000 NZD1597.07400 CAD
5000 NZD3992.68500 CAD
10000 NZD7985.37000 CAD