دولار هونغ كونغ إلى دولار نيوزيلندي

تحويل HKD إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hkd
٢١٥٫٩٣ nzd

1.00000 HKD = 0.21593 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 13:30 UTC
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HKD إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HKD → 0 NZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.065288.55311.437811.661780.964218.3103
1GBP1.152811.22805102.0911.657621.915831.1115321.1096
1USD0.93880.814299183.13281.34981.560060.905217.1895
1INR0.01129270.009795160.012028910.01623670.01876590.01088860.206772

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / دولار نيوزيلندي
100 HKD21.59320 NZD
200 HKD43.18640 NZD
300 HKD64.77960 NZD
500 HKD107.96600 NZD
1000 HKD215.93200 NZD
2000 HKD431.86400 NZD
2500 HKD539.83000 NZD
3000 HKD647.79600 NZD
4000 HKD863.72800 NZD
5000 HKD1079.66000 NZD
10000 HKD2159.32000 NZD
20000 HKD4318.64000 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / دولار هونغ كونغ
1 NZD4.63109 HKD
5 NZD23.15545 HKD
10 NZD46.31090 HKD
20 NZD92.62180 HKD
50 NZD231.55450 HKD
100 NZD463.10900 HKD
250 NZD1157.77250 HKD
500 NZD2315.54500 HKD
1000 NZD4631.09000 HKD
2000 NZD9262.18000 HKD
5000 NZD23155.45000 HKD
10000 NZD46310.90000 HKD