دولار هونغ كونغ إلى يورو

تحويل HKD إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hkd
١٢٠٫١١ eur

1.00000 HKD = 0.12011 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 13:23 UTC
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HKD إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HKD → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.064588.50571.436971.661980.963918.327
1GBP1.1528711.2272102.0331.65661.9161.1112521.1281
1USD0.93940.814863183.1431.34991.561280.905517.2165
1INR0.01129870.009800740.012027510.01623590.01877830.01089090.207071

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / اليورو
100 HKD12.01140 EUR
200 HKD24.02280 EUR
300 HKD36.03420 EUR
500 HKD60.05700 EUR
1000 HKD120.11400 EUR
2000 HKD240.22800 EUR
2500 HKD300.28500 EUR
3000 HKD360.34200 EUR
4000 HKD480.45600 EUR
5000 HKD600.57000 EUR
10000 HKD1201.14000 EUR
20000 HKD2402.28000 EUR
معدلات التحويل اليورو / دولار هونغ كونغ
1 EUR8.32540 HKD
5 EUR41.62700 HKD
10 EUR83.25400 HKD
20 EUR166.50800 HKD
50 EUR416.27000 HKD
100 EUR832.54000 HKD
250 EUR2081.35000 HKD
500 EUR4162.70000 HKD
1000 EUR8325.40000 HKD
2000 EUR16650.80000 HKD
5000 EUR41627.00000 HKD
10000 EUR83254.00000 HKD