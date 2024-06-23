تحويل EUR إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي

100 يورو إلى دولار هونغ كونغ

100 eur
834.75 hkd

€1.000 EUR = $8.348 HKD

Mid-market exchange rate at 20:59
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أعلى العملات

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10.7910.8941.36983.5671.506159.8054.045
1 GBP1.26411.1311.731105.6581.904202.0495.115
1 CHF1.1180.88411.53193.4541.684178.7134.524
1 CAD0.730.5780.653161.0311.1116.712.954

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى دولار هونغ كونغ

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / دولار هونغ كونغ
1 EUR٨٫٣٤٧٥٤ HKD
5 EUR٤١٫٧٣٧٧٠ HKD
10 EUR٨٣٫٤٧٥٤٠ HKD
20 EUR١٦٦٫٩٥٠٨٠ HKD
50 EUR٤١٧٫٣٧٧٠٠ HKD
100 EUR٨٣٤٫٧٥٤٠٠ HKD
250 EUR٢٬٠٨٦٫٨٨٥٠٠ HKD
500 EUR٤٬١٧٣٫٧٧٠٠٠ HKD
1000 EUR٨٬٣٤٧٫٥٤٠٠٠ HKD
2000 EUR١٦٬٦٩٥٫٠٨٠٠٠ HKD
5000 EUR٤١٬٧٣٧٫٧٠٠٠٠ HKD
10000 EUR٨٣٬٤٧٥٫٤٠٠٠٠ HKD
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / اليورو
100 HKD١١٫٩٧٩٦٠ EUR
200 HKD٢٣٫٩٥٩٢٠ EUR
300 HKD٣٥٫٩٣٨٨٠ EUR
500 HKD٥٩٫٨٩٨٠٠ EUR
1000 HKD١١٩٫٧٩٦٠٠ EUR
2000 HKD٢٣٩٫٥٩٢٠٠ EUR
2500 HKD٢٩٩٫٤٩٠٠٠ EUR
3000 HKD٣٥٩٫٣٨٨٠٠ EUR
4000 HKD٤٧٩٫١٨٤٠٠ EUR
5000 HKD٥٩٨٫٩٨٠٠٠ EUR
10000 HKD١٬١٩٧٫٩٦٠٠٠ EUR
20000 HKD٢٬٣٩٥٫٩٢٠٠٠ EUR