دولار أمريكي إلى زلوتي بولندي

تحويل USD إلى PLN بسعر الصرف الحقيقي

1000 usd
4336.10 pln

1.00000 USD = 4.33610 PLN

متوسط سعر صرف السوق عند 1:24 UTC
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USD إلى PLN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 PLN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063688.1991.433891.655920.957718.2129
1GBP1.1579411.23155102.1261.660311.917411.1089621.0888
1USD0.94020.811985182.9251.348151.55690.900417.1238
1INR0.0113380.00979180.012059110.01625750.01877490.0108580.206497

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى زلوتي بولندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PLN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى PLN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أمريكي / الزلوتي البولندي
1 USD4.33610 PLN
5 USD21.68050 PLN
10 USD43.36100 PLN
20 USD86.72200 PLN
50 USD216.80500 PLN
100 USD433.61000 PLN
250 USD1084.02500 PLN
500 USD2168.05000 PLN
1000 USD4336.10000 PLN
2000 USD8672.20000 PLN
5000 USD21680.50000 PLN
10000 USD43361.00000 PLN
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / دولار أمريكي
1 PLN0.23062 USD
5 PLN1.15311 USD
10 PLN2.30622 USD
20 PLN4.61244 USD
50 PLN11.53110 USD
100 PLN23.06220 USD
250 PLN57.65550 USD
500 PLN115.31100 USD
1000 PLN230.62200 USD
2000 PLN461.24400 USD
5000 PLN1153.11000 USD
10000 PLN2306.22000 USD