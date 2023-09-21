فورنت مجري إلى زلوتي بولندي
تحويل HUF إلى PLN بسعر الصرف الحقيقي
مقارنة أسعار إرسال الأموال إلى الخارج
ولا تملك المصارف وخدمات التحويل الأخرى سوى سر ضئيل للغاية. فهم يضيفون أرقاماً مخفية لأسعار صرف عملاتهم - ويحصلون عليك أكثر من دون علمك. وإذا كان لديهم رسوم، فإنهم يتقاضون رسوماً مرتين.
التحويل الحكيم لا يخفي أبدا الرسوم في سعر الصرف. نحن نعطيك السعر الحقيقي، الذي توفره وكالة رويترز بشكل مستقل. قارن معدلنا ورسومنا مع ويسترن يونيون، ICI Bank، وWorldRemit وأكثر من ذلك، وانظر الفرق لنفسك.
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل فورنت مجري إلى زلوتي بولندي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PLN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى PLN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for فورنت هنغاري
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Hungarian Forint / الزلوتي البولندي
|2000 HUF
|23.84300 PLN
|5000 HUF
|59.60750 PLN
|10000 HUF
|119.21500 PLN
|15000 HUF
|178.82250 PLN
|20000 HUF
|238.43000 PLN
|30000 HUF
|357.64500 PLN
|40000 HUF
|476.86000 PLN
|50000 HUF
|596.07500 PLN
|60000 HUF
|715.29000 PLN
|100000 HUF
|1192.15000 PLN
|150000 HUF
|1788.22500 PLN
|200000 HUF
|2384.30000 PLN
|معدلات التحويل الزلوتي البولندي / Hungarian Forint
|1 PLN
|83.88220 HUF
|5 PLN
|419.41100 HUF
|10 PLN
|838.82200 HUF
|20 PLN
|1677.64400 HUF
|50 PLN
|4194.11000 HUF
|100 PLN
|8388.22000 HUF
|250 PLN
|20970.55000 HUF
|500 PLN
|41941.10000 HUF
|1000 PLN
|83882.20000 HUF
|2000 PLN
|167764.40000 HUF
|5000 PLN
|419411.00000 HUF
|10000 PLN
|838822.00000 HUF