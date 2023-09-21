فورنت مجري إلى زلوتي بولندي

تحويل HUF إلى PLN بسعر الصرف الحقيقي

10000 huf
119.22 pln

1.00000 HUF = 0.01192 PLN

متوسط سعر صرف السوق عند 14:33 UTC
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HUF إلى PLN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 PLN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86811.066988.6891.439141.661450.96318.3106
1GBP1.1519411.229102.1641.65781.913881.1093221.0926
1USD0.93730.81367183.12781.34891.557270.902617.1624
1INR0.01127530.009788180.012029710.01622680.01873340.0108580.206458

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى زلوتي بولندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PLN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى PLN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Hungarian Forint / الزلوتي البولندي
2000 HUF23.84300 PLN
5000 HUF59.60750 PLN
10000 HUF119.21500 PLN
15000 HUF178.82250 PLN
20000 HUF238.43000 PLN
30000 HUF357.64500 PLN
40000 HUF476.86000 PLN
50000 HUF596.07500 PLN
60000 HUF715.29000 PLN
100000 HUF1192.15000 PLN
150000 HUF1788.22500 PLN
200000 HUF2384.30000 PLN
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / Hungarian Forint
1 PLN83.88220 HUF
5 PLN419.41100 HUF
10 PLN838.82200 HUF
20 PLN1677.64400 HUF
50 PLN4194.11000 HUF
100 PLN8388.22000 HUF
250 PLN20970.55000 HUF
500 PLN41941.10000 HUF
1000 PLN83882.20000 HUF
2000 PLN167764.40000 HUF
5000 PLN419411.00000 HUF
10000 PLN838822.00000 HUF