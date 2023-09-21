يورو إلى زلوتي بولندي

تحويل EUR إلى PLN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
٤٬٦١٢٫٨٥ pln

1.00000 EUR = 4.61285 PLN

متوسط سعر صرف السوق عند 0:40 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
A cheaper way to shop online internationally

EUR إلى PLN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 PLN
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863651.0637588.21151.434151.655640.957718.2147
1GBP1.1578811.23165102.1351.660511.916961.108921.0897
1USD0.940050.811919182.9251.34821.556420.900317.1231
1INR0.01133640.0097910.012059110.01625810.0187690.01085680.206489

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى زلوتي بولندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PLN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى PLN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for اليورو

EUR إلى USD

EUR إلى GBP

EUR إلى CHF

EUR إلى CAD

EUR إلى INR

EUR إلى AUD

EUR إلى JPY

EUR إلى PLN

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل اليورو / الزلوتي البولندي
1 EUR4.61285 PLN
5 EUR23.06425 PLN
10 EUR46.12850 PLN
20 EUR92.25700 PLN
50 EUR230.64250 PLN
100 EUR461.28500 PLN
250 EUR1153.21250 PLN
500 EUR2306.42500 PLN
1000 EUR4612.85000 PLN
2000 EUR9225.70000 PLN
5000 EUR23064.25000 PLN
10000 EUR46128.50000 PLN
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / اليورو
1 PLN0.21679 EUR
5 PLN1.08393 EUR
10 PLN2.16786 EUR
20 PLN4.33572 EUR
50 PLN10.83930 EUR
100 PLN21.67860 EUR
250 PLN54.19650 EUR
500 PLN108.39300 EUR
1000 PLN216.78600 EUR
2000 PLN433.57200 EUR
5000 PLN1083.93000 EUR
10000 PLN2167.86000 EUR