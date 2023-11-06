ألف زلوتي بولندي إلى يورو

تحويل PLN إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

1000 pln
224.44 eur

1.00000 PLN = 0.22444 EUR

Mid-market exchange rate at 06:15
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أعلى العملات

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1USD10.931450.8078283.2120.89681300.4611.036322.7339
1EUR1.073610.867289.33640.96281396.1711.848524.407
1GBP1.23791.153141103.0081.110241609.8413.662928.1446
1INR0.01201750.01119360.0097079710.010777315.62830.1326290.273203

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل زلوتي بولندي إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PLN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PLN الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / اليورو
1 PLN0.22444 EUR
5 PLN1.12222 EUR
10 PLN2.24444 EUR
20 PLN4.48888 EUR
50 PLN11.22220 EUR
100 PLN22.44440 EUR
250 PLN56.11100 EUR
500 PLN112.22200 EUR
1000 PLN224.44400 EUR
2000 PLN448.88800 EUR
5000 PLN1122.22000 EUR
10000 PLN2244.44000 EUR
معدلات التحويل اليورو / الزلوتي البولندي
1 EUR4.45545 PLN
5 EUR22.27725 PLN
10 EUR44.55450 PLN
20 EUR89.10900 PLN
50 EUR222.77250 PLN
100 EUR445.54500 PLN
250 EUR1113.86250 PLN
500 EUR2227.72500 PLN
1000 EUR4455.45000 PLN
2000 EUR8910.90000 PLN
5000 EUR22277.25000 PLN
10000 EUR44554.50000 PLN