دولار أمريكي إلى كرونة نروجية

تحويل USD إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

1000 usd
10816.80 nok

1.00000 USD = 10.81680 NOK

متوسط سعر صرف السوق عند 1:23 UTC
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USD إلى NOK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 NOK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.0635588.19491.433931.655980.9576518.2115
1GBP1.1579411.23145102.1181.66031.91741.108921.0865
1USD0.940250.812051182.9251.348251.557030.900417.1233
1INR0.01133850.009792590.012059110.01625870.01877630.0108580.206491

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أمريكي / كروني نرويجي
1 USD10.81680 NOK
5 USD54.08400 NOK
10 USD108.16800 NOK
20 USD216.33600 NOK
50 USD540.84000 NOK
100 USD1081.68000 NOK
250 USD2704.20000 NOK
500 USD5408.40000 NOK
1000 USD10816.80000 NOK
2000 USD21633.60000 NOK
5000 USD54084.00000 NOK
10000 USD108168.00000 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / دولار أمريكي
1 NOK0.09245 USD
5 NOK0.46224 USD
10 NOK0.92449 USD
20 NOK1.84897 USD
50 NOK4.62243 USD
100 NOK9.24486 USD
250 NOK23.11215 USD
500 NOK46.22430 USD
1000 NOK92.44860 USD
2000 NOK184.89720 USD
5000 NOK462.24300 USD
10000 NOK924.48600 USD