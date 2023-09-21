ريال برازيلي إلى كرونة نروجية

تحويل BRL إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ brl
٢٬٢١٦٫٠٤ nok

1.00000 BRL = 2.21604 NOK

متوسط سعر صرف السوق عند 6:20 UTC
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BRL إلى NOK مخطط التحويل

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8641.064288.49361.435711.659570.957818.2163
1GBP1.1574111.2317102.4221.661691.920781.1085621.0835
1USD0.939650.811886183.1551.34911.559450.917.1174
1INR0.01130030.009763530.012025710.01622390.01875360.01082320.205849

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / كروني نرويجي
1 BRL2.21604 NOK
5 BRL11.08020 NOK
10 BRL22.16040 NOK
20 BRL44.32080 NOK
50 BRL110.80200 NOK
100 BRL221.60400 NOK
250 BRL554.01000 NOK
500 BRL1108.02000 NOK
1000 BRL2216.04000 NOK
2000 BRL4432.08000 NOK
5000 BRL11080.20000 NOK
10000 BRL22160.40000 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / الريال البرازيلي
1 NOK0.45126 BRL
5 NOK2.25628 BRL
10 NOK4.51256 BRL
20 NOK9.02512 BRL
50 NOK22.56280 BRL
100 NOK45.12560 BRL
250 NOK112.81400 BRL
500 NOK225.62800 BRL
1000 NOK451.25600 BRL
2000 NOK902.51200 BRL
5000 NOK2256.28000 BRL
10000 NOK4512.56000 BRL