روبية إندونيسية إلى كرونة نروجية

تحويل IDR إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

1000000 idr
701.00 nok

1.00000 IDR = 0.00070 NOK

متوسط سعر صرف السوق عند 14:46 UTC
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IDR إلى NOK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 NOK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867851.066488.64841.439111.662090.963718.3135
1GBP1.1522711.2289102.1571.65841.915371.1104521.1041
1USD0.937750.813736183.12871.34951.55860.903717.1732
1INR0.01128050.009788870.012029510.01623390.01874930.01087110.206586

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / كروني نرويجي
1 IDR0.00070 NOK
5 IDR0.00351 NOK
10 IDR0.00701 NOK
20 IDR0.01402 NOK
50 IDR0.03505 NOK
100 IDR0.07010 NOK
250 IDR0.17525 NOK
500 IDR0.35050 NOK
1000 IDR0.70100 NOK
2000 IDR1.40200 NOK
5000 IDR3.50501 NOK
10000 IDR7.01002 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / الروبية الإندونيسية
1 NOK1426.53000 IDR
5 NOK7132.65000 IDR
10 NOK14265.30000 IDR
20 NOK28530.60000 IDR
50 NOK71326.50000 IDR
100 NOK142653.00000 IDR
250 NOK356632.50000 IDR
500 NOK713265.00000 IDR
1000 NOK1426530.00000 IDR
2000 NOK2853060.00000 IDR
5000 NOK7132650.00000 IDR
10000 NOK14265300.00000 IDR