روبية هندية إلى كرونة نروجية

تحويل INR إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ inr
١٬٣٠٤٫٧٥ nok

1.00000 INR = 0.13048 NOK

متوسط سعر صرف السوق عند 1:8 UTC
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INR إلى NOK مخطط التحويل

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Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863551.0630588.15341.433631.655070.9572518.2077
1GBP1.1580111.23105102.0851.660191.916631.1085121.0852
1USD0.94070.812315182.9251.34861.55690.900517.1278
1INR0.01134390.009795780.012059110.01626290.01877490.01085920.206546

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / كروني نرويجي
1 INR0.13048 NOK
5 INR0.65238 NOK
10 INR1.30475 NOK
20 INR2.60950 NOK
50 INR6.52375 NOK
100 INR13.04750 NOK
250 INR32.61875 NOK
500 INR65.23750 NOK
1000 INR130.47500 NOK
2000 INR260.95000 NOK
5000 INR652.37500 NOK
10000 INR1304.75000 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / الروبية الهندية
1 NOK7.66433 INR
5 NOK38.32165 INR
10 NOK76.64330 INR
20 NOK153.28660 INR
50 NOK383.21650 INR
100 NOK766.43300 INR
250 NOK1916.08250 INR
500 NOK3832.16500 INR
1000 NOK7664.33000 INR
2000 NOK15328.66000 INR
5000 NOK38321.65000 INR
10000 NOK76643.30000 INR