روبية هندية إلى دولار سنغافوري

تحويل INR إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

10000 inr
164.95 sgd

1.00000 INR = 0.01649 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 1:10 UTC
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INR إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063288.16591.433621.655430.957318.2095
1GBP1.1579411.23115102.0931.660081.916931.108521.086
1USD0.940550.812249182.9251.34841.557030.900417.1271
1INR0.01134230.009794980.012059110.01626050.01877630.0108580.206537

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل الروبية الهندية / دولار سنغافورة
1 INR0.01649 SGD
5 INR0.08247 SGD
10 INR0.16495 SGD
20 INR0.32990 SGD
50 INR0.82475 SGD
100 INR1.64950 SGD
250 INR4.12375 SGD
500 INR8.24750 SGD
1000 INR16.49500 SGD
2000 INR32.99000 SGD
5000 INR82.47500 SGD
10000 INR164.95000 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / الروبية الهندية
1 SGD60.62430 INR
5 SGD303.12150 INR
10 SGD606.24300 INR
20 SGD1212.48600 INR
50 SGD3031.21500 INR
100 SGD6062.43000 INR
250 SGD15156.07500 INR
500 SGD30312.15000 INR
1000 SGD60624.30000 INR
2000 SGD121248.60000 INR
5000 SGD303121.50000 INR
10000 SGD606243.00000 INR