روبية هندية إلى دولار سنغافوري
تحويل INR إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية هندية إلى دولار سنغافوري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل دولار سنغافورة / الروبية الهندية
|1 SGD
|60.62430 INR
|5 SGD
|303.12150 INR
|10 SGD
|606.24300 INR
|20 SGD
|1212.48600 INR
|50 SGD
|3031.21500 INR
|100 SGD
|6062.43000 INR
|250 SGD
|15156.07500 INR
|500 SGD
|30312.15000 INR
|1000 SGD
|60624.30000 INR
|2000 SGD
|121248.60000 INR
|5000 SGD
|303121.50000 INR
|10000 SGD
|606243.00000 INR