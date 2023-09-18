يورو إلى روبية باكستانية

تحويل EUR إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
٣١٢٬٢١١ pkr

1.00000 EUR = 312.21100 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 0:40 UTC
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EUR إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 PKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863651.0637588.21151.434151.655640.957718.2147
1GBP1.1578811.23165102.1351.660511.916961.108921.0897
1USD0.940050.811919182.9251.34821.556420.900317.1231
1INR0.01133640.0097910.012059110.01625810.0187690.01085680.206489

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل اليورو / Pakistani Rupee
1 EUR312.21100 PKR
5 EUR1561.05500 PKR
10 EUR3122.11000 PKR
20 EUR6244.22000 PKR
50 EUR15610.55000 PKR
100 EUR31221.10000 PKR
250 EUR78052.75000 PKR
500 EUR156105.50000 PKR
1000 EUR312211.00000 PKR
2000 EUR624422.00000 PKR
5000 EUR1561055.00000 PKR
10000 EUR3122110.00000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / اليورو
1 PKR0.00320 EUR
5 PKR0.01601 EUR
10 PKR0.03203 EUR
20 PKR0.06406 EUR
50 PKR0.16015 EUR
100 PKR0.32030 EUR
250 PKR0.80074 EUR
500 PKR1.60148 EUR
1000 PKR3.20297 EUR
2000 PKR6.40594 EUR
5000 PKR16.01485 EUR
10000 PKR32.02970 EUR