تحويل EUR إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

10 آلاف يورو إلى روبية باكستانية

10,000 eur
2,986,770 pkr

€1.000 EUR = ₨298.7 PKR

Mid-market exchange rate at 20:59
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أعلى العملات

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10.7910.8941.36983.5671.506159.8054.045
1 GBP1.26411.1311.731105.6581.904202.0495.115
1 CHF1.1180.88411.53193.4541.684178.7134.524
1 CAD0.730.5780.653161.0311.1116.712.954

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / Pakistani Rupee
1 EUR٢٩٨٫٦٧٧٠٠ PKR
5 EUR١٬٤٩٣٫٣٨٥٠٠ PKR
10 EUR٢٬٩٨٦٫٧٧٠٠٠ PKR
20 EUR٥٬٩٧٣٫٥٤٠٠٠ PKR
50 EUR١٤٬٩٣٣٫٨٥٠٠٠ PKR
100 EUR٢٩٬٨٦٧٫٧٠٠٠٠ PKR
250 EUR٧٤٬٦٦٩٫٢٥٠٠٠ PKR
500 EUR١٤٩٬٣٣٨٫٥٠٠٠٠ PKR
1000 EUR٢٩٨٬٦٧٧٫٠٠٠٠٠ PKR
2000 EUR٥٩٧٬٣٥٤٫٠٠٠٠٠ PKR
5000 EUR١٬٤٩٣٬٣٨٥٫٠٠٠٠٠ PKR
10000 EUR٢٬٩٨٦٬٧٧٠٫٠٠٠٠٠ PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / اليورو
1 PKR٠٫٠٠٣٣٥ EUR
5 PKR٠٫٠١٦٧٤ EUR
10 PKR٠٫٠٣٣٤٨ EUR
20 PKR٠٫٠٦٦٩٦ EUR
50 PKR٠٫١٦٧٤١ EUR
100 PKR٠٫٣٣٤٨١ EUR
250 PKR٠٫٨٣٧٠٣ EUR
500 PKR١٫٦٧٤٠٥ EUR
1000 PKR٣٫٣٤٨١٠ EUR
2000 PKR٦٫٦٩٦٢٠ EUR
5000 PKR١٦٫٧٤٠٥٠ EUR
10000 PKR٣٣٫٤٨١٠٠ EUR