فورنت مجري إلى روبية باكستانية

تحويل HUF إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ huf
٨٬٠٤٩٫٣٤ pkr

1.00000 HUF = 0.80493 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 14:33 UTC
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HUF إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 PKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86811.066988.6891.439141.661450.96318.3106
1GBP1.1519411.229102.1641.65781.913881.1093221.0926
1USD0.93730.81367183.12781.34891.557270.902617.1624
1INR0.01127530.009788180.012029710.01622680.01873340.0108580.206458

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Hungarian Forint / Pakistani Rupee
2000 HUF1609.86800 PKR
5000 HUF4024.67000 PKR
10000 HUF8049.34000 PKR
15000 HUF12074.01000 PKR
20000 HUF16098.68000 PKR
30000 HUF24148.02000 PKR
40000 HUF32197.36000 PKR
50000 HUF40246.70000 PKR
60000 HUF48296.04000 PKR
100000 HUF80493.40000 PKR
150000 HUF120740.10000 PKR
200000 HUF160986.80000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / Hungarian Forint
1 PKR1.24234 HUF
5 PKR6.21170 HUF
10 PKR12.42340 HUF
20 PKR24.84680 HUF
50 PKR62.11700 HUF
100 PKR124.23400 HUF
250 PKR310.58500 HUF
500 PKR621.17000 HUF
1000 PKR1242.34000 HUF
2000 PKR2484.68000 HUF
5000 PKR6211.70000 HUF
10000 PKR12423.40000 HUF