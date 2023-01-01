ألف روبية باكستانية إلى فورنت مجري

تحويل PKR إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

1000 pkr
1243 huf

1.00000 PKR = 1.24324 HUF

Mid-market exchange rate at 03:38
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أعلى العملات

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1USD10.931883.17250.8082773.6731.365453.751628.4336
1EUR1.0732189.26070.86743.941861.46544.0262230.5149
1INR0.01202320.011203110.009718080.04416120.01641710.04510630.341863
1GBP1.23721.15287102.90114.544241.689334.6414835.178

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Pakistani rupees

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Pakistani Rupee / Hungarian Forint
1 PKR1.24324 HUF
5 PKR6.21620 HUF
10 PKR12.43240 HUF
20 PKR24.86480 HUF
50 PKR62.16200 HUF
100 PKR124.32400 HUF
250 PKR310.81000 HUF
500 PKR621.62000 HUF
1000 PKR1243.24000 HUF
2000 PKR2486.48000 HUF
5000 PKR6216.20000 HUF
10000 PKR12432.40000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / Pakistani Rupee
2000 HUF1608.69800 PKR
5000 HUF4021.74500 PKR
10000 HUF8043.49000 PKR
15000 HUF12065.23500 PKR
20000 HUF16086.98000 PKR
30000 HUF24130.47000 PKR
40000 HUF32173.96000 PKR
50000 HUF40217.45000 PKR
60000 HUF48260.94000 PKR
100000 HUF80434.90000 PKR
150000 HUF120652.35000 PKR
200000 HUF160869.80000 PKR