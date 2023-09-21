يوان صيني إلى روبية باكستانية

تحويل CNY إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cny
٤٠٬١٠٢٫٣٠ pkr

1.00000 CNY = 40.10230 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 8:6 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Save when you send money abroad

CNY إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 PKR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865151.065788.58771.437471.662170.964318.2072
1GBP1.1558711.23195102.4071.661721.921471.114621.0475
1USD0.938250.811721183.12631.348851.55970.904817.0847
1INR0.01128820.009764920.012029910.01622650.0187630.01088460.205527

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for يوان صيني

CNY إلى USD

CNY إلى HKD

CNY إلى CAD

CNY إلى EUR

CNY إلى GBP

CNY إلى AUD

CNY إلى INR

CNY إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Pakistani Rupee
1 CNY40.10230 PKR
5 CNY200.51150 PKR
10 CNY401.02300 PKR
20 CNY802.04600 PKR
50 CNY2005.11500 PKR
100 CNY4010.23000 PKR
250 CNY10025.57500 PKR
500 CNY20051.15000 PKR
1000 CNY40102.30000 PKR
2000 CNY80204.60000 PKR
5000 CNY200511.50000 PKR
10000 CNY401023.00000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / Chinese Yuan RMB
1 PKR0.02494 CNY
5 PKR0.12468 CNY
10 PKR0.24936 CNY
20 PKR0.49872 CNY
50 PKR1.24681 CNY
100 PKR2.49362 CNY
250 PKR6.23405 CNY
500 PKR12.46810 CNY
1000 PKR24.93620 CNY
2000 PKR49.87240 CNY
5000 PKR124.68100 CNY
10000 PKR249.36200 CNY