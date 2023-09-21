يوان صيني إلى جنيه إسترليني

تحويل CNY إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cny
١١١٫٢١ gbp

1.00000 CNY = 0.11120 GBP

متوسط سعر صرف السوق عند 7:59 UTC
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CNY إلى GBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 GBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86551.065488.56051.437331.661570.964618.2018
1GBP1.155411.2312102.3431.661011.920151.114521.0344
1USD0.93860.812216183.12421.34911.559580.9053517.0845
1INR0.01129170.009771110.012030210.01622990.0187620.01089150.20553

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / جنيه استرليني
1 CNY0.11120 GBP
5 CNY0.55602 GBP
10 CNY1.11205 GBP
20 CNY2.22410 GBP
50 CNY5.56025 GBP
100 CNY11.12050 GBP
250 CNY27.80125 GBP
500 CNY55.60250 GBP
1000 CNY111.20500 GBP
2000 CNY222.41000 GBP
5000 CNY556.02500 GBP
10000 CNY1112.05000 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / Chinese Yuan RMB
1 GBP8.99238 CNY
5 GBP44.96190 CNY
10 GBP89.92380 CNY
20 GBP179.84760 CNY
50 GBP449.61900 CNY
100 GBP899.23800 CNY
250 GBP2248.09500 CNY
500 GBP4496.19000 CNY
1000 GBP8992.38000 CNY
2000 GBP17984.76000 CNY
5000 GBP44961.90000 CNY
10000 GBP89923.80000 CNY