10 جنيه إسترليني إلى يوان صيني

تحويل GBP إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

10 gbp
91.82 cny

£1.000 GBP = ¥9.182 CNY

Mid-market exchange rate at 21:19
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أعلى العملات

 USDEURINRAUDJPYCADCHFNZD
1 USD10.93583.5631.506159.7851.370.8941.635
1 EUR1.069189.3371.61170.8151.4640.9561.748
1 INR0.0120.01110.0181.9120.0160.0110.02
1 AUD0.6640.62155.4861106.0970.9090.5941.086

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه استرليني / Chinese Yuan RMB
1 GBP٩٫١٨١٥٣ CNY
5 GBP٤٥٫٩٠٧٦٥ CNY
10 GBP٩١٫٨١٥٣٠ CNY
20 GBP١٨٣٫٦٣٠٦٠ CNY
50 GBP٤٥٩٫٠٧٦٥٠ CNY
100 GBP٩١٨٫١٥٣٠٠ CNY
250 GBP٢٬٢٩٥٫٣٨٢٥٠ CNY
500 GBP٤٬٥٩٠٫٧٦٥٠٠ CNY
1000 GBP٩٬١٨١٫٥٣٠٠٠ CNY
2000 GBP١٨٬٣٦٣٫٠٦٠٠٠ CNY
5000 GBP٤٥٬٩٠٧٫٦٥٠٠٠ CNY
10000 GBP٩١٬٨١٥٫٣٠٠٠٠ CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / جنيه استرليني
1 CNY٠٫١٠٨٩١ GBP
5 CNY٠٫٥٤٤٥٧ GBP
10 CNY١٫٠٨٩١٤ GBP
20 CNY٢٫١٧٨٢٨ GBP
50 CNY٥٫٤٤٥٧٠ GBP
100 CNY١٠٫٨٩١٤٠ GBP
250 CNY٢٧٫٢٢٨٥٠ GBP
500 CNY٥٤٫٤٥٧٠٠ GBP
1000 CNY١٠٨٫٩١٤٠٠ GBP
2000 CNY٢١٧٫٨٢٨٠٠ GBP
5000 CNY٥٤٤٫٥٧٠٠٠ GBP
10000 CNY١٬٠٨٩٫١٤٠٠٠ GBP