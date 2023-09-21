فورنت مجري إلى يوان صيني
تحويل HUF إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي
مقارنة أسعار إرسال الأموال إلى الخارج
ولا تملك المصارف وخدمات التحويل الأخرى سوى سر ضئيل للغاية. فهم يضيفون أرقاماً مخفية لأسعار صرف عملاتهم - ويحصلون عليك أكثر من دون علمك. وإذا كان لديهم رسوم، فإنهم يتقاضون رسوماً مرتين.
التحويل الحكيم لا يخفي أبدا الرسوم في سعر الصرف. نحن نعطيك السعر الحقيقي، الذي توفره وكالة رويترز بشكل مستقل. قارن معدلنا ورسومنا مع ويسترن يونيون، ICI Bank، وWorldRemit وأكثر من ذلك، وانظر الفرق لنفسك.
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل فورنت مجري إلى يوان صيني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for فورنت هنغاري
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Hungarian Forint / Chinese Yuan RMB
|2000 HUF
|40.18840 CNY
|5000 HUF
|100.47100 CNY
|10000 HUF
|200.94200 CNY
|15000 HUF
|301.41300 CNY
|20000 HUF
|401.88400 CNY
|30000 HUF
|602.82600 CNY
|40000 HUF
|803.76800 CNY
|50000 HUF
|1004.71000 CNY
|60000 HUF
|1205.65200 CNY
|100000 HUF
|2009.42000 CNY
|150000 HUF
|3014.13000 CNY
|200000 HUF
|4018.84000 CNY
|معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Hungarian Forint
|1 CNY
|49.76560 HUF
|5 CNY
|248.82800 HUF
|10 CNY
|497.65600 HUF
|20 CNY
|995.31200 HUF
|50 CNY
|2488.28000 HUF
|100 CNY
|4976.56000 HUF
|250 CNY
|12441.40000 HUF
|500 CNY
|24882.80000 HUF
|1000 CNY
|49765.60000 HUF
|2000 CNY
|99531.20000 HUF
|5000 CNY
|248828.00000 HUF
|10000 CNY
|497656.00000 HUF