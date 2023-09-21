فورنت مجري إلى يوان صيني

تحويل HUF إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

10000 huf
200.94 cny

1.00000 HUF = 0.02009 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 14:24 UTC
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HUF إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.06688.61881.438891.661470.964218.3235
1GBP1.152611.22865102.141.658431.914981.1113421.1193
1USD0.93810.813901183.13211.34981.55860.904517.189
1INR0.01128430.009790460.01202910.01623680.01874850.01088030.206767

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Hungarian Forint / Chinese Yuan RMB
2000 HUF40.18840 CNY
5000 HUF100.47100 CNY
10000 HUF200.94200 CNY
15000 HUF301.41300 CNY
20000 HUF401.88400 CNY
30000 HUF602.82600 CNY
40000 HUF803.76800 CNY
50000 HUF1004.71000 CNY
60000 HUF1205.65200 CNY
100000 HUF2009.42000 CNY
150000 HUF3014.13000 CNY
200000 HUF4018.84000 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Hungarian Forint
1 CNY49.76560 HUF
5 CNY248.82800 HUF
10 CNY497.65600 HUF
20 CNY995.31200 HUF
50 CNY2488.28000 HUF
100 CNY4976.56000 HUF
250 CNY12441.40000 HUF
500 CNY24882.80000 HUF
1000 CNY49765.60000 HUF
2000 CNY99531.20000 HUF
5000 CNY248828.00000 HUF
10000 CNY497656.00000 HUF