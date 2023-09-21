ريال برازيلي إلى يوان صيني

تحويل BRL إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ brl
١٬٤٩٦٫٢٣ cny

1.00000 BRL = 1.49623 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 6:12 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
50+ currencies in one account

BRL إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 CNY
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863551.064188.46661.435051.659290.9577518.2182
1GBP1.1580111.23235102.4541.661951.921641.1090821.0988
1USD0.939750.811458183.13751.34861.559330.917.1208
1INR0.01130370.009760430.012028310.01622130.01875610.01082540.205934

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البرازيلي الحقيقي

BRL إلى USD

BRL إلى EUR

BRL إلى GBP

BRL إلى INR

BRL إلى JPY

BRL إلى RUB

BRL إلى AUD

BRL إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الريال البرازيلي / Chinese Yuan RMB
1 BRL1.49623 CNY
5 BRL7.48115 CNY
10 BRL14.96230 CNY
20 BRL29.92460 CNY
50 BRL74.81150 CNY
100 BRL149.62300 CNY
250 BRL374.05750 CNY
500 BRL748.11500 CNY
1000 BRL1496.23000 CNY
2000 BRL2992.46000 CNY
5000 BRL7481.15000 CNY
10000 BRL14962.30000 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / الريال البرازيلي
1 CNY0.66835 BRL
5 CNY3.34173 BRL
10 CNY6.68347 BRL
20 CNY13.36694 BRL
50 CNY33.41735 BRL
100 CNY66.83470 BRL
250 CNY167.08675 BRL
500 CNY334.17350 BRL
1000 CNY668.34700 BRL
2000 CNY1336.69400 BRL
5000 CNY3341.73500 BRL
10000 CNY6683.47000 BRL