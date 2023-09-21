رينغيت ماليزي إلى يوان صيني

تحويل MYR إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

1000 myr
1557.67 cny

1.00000 MYR = 1.55767 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 15:32 UTC
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MYR إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MYR → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066288.631.436971.661520.9645518.3669
1GBP1.1528711.22925102.1841.656721.915611.11221.1757
1USD0.93790.813504183.1271.347751.558360.9046517.2265
1INR0.01128290.009786280.012029810.01621310.01874670.01088270.207231

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Chinese Yuan RMB
1 MYR1.55767 CNY
5 MYR7.78835 CNY
10 MYR15.57670 CNY
20 MYR31.15340 CNY
50 MYR77.88350 CNY
100 MYR155.76700 CNY
250 MYR389.41750 CNY
500 MYR778.83500 CNY
1000 MYR1557.67000 CNY
2000 MYR3115.34000 CNY
5000 MYR7788.35000 CNY
10000 MYR15576.70000 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / رينغيت ماليزي
1 CNY0.64199 MYR
5 CNY3.20993 MYR
10 CNY6.41985 MYR
20 CNY12.83970 MYR
50 CNY32.09925 MYR
100 CNY64.19850 MYR
250 CNY160.49625 MYR
500 CNY320.99250 MYR
1000 CNY641.98500 MYR
2000 CNY1283.97000 MYR
5000 CNY3209.92500 MYR
10000 CNY6419.85000 MYR