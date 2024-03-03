100 رينغيت ماليزي إلى يوان صيني

تحويل MYR إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

100 myr
151.67 cny

1.00000 MYR = 1.51670 CNY

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDSGDAUDINREURGBPCADPHP
1 USD11.344251.5323382.84250.92260.7901081.3554556.0384
1 SGD0.74390911.1399261.62730.6863260.5877691.0083341.6875
1 AUD0.65260.877258154.0630.6020850.5156240.88456736.5707
1 INR0.01207110.01622660.018496910.01113670.009537470.01636180.676445

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malaysian ringgits

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Chinese Yuan RMB
1 MYR1.51670 CNY
5 MYR7.58350 CNY
10 MYR15.16700 CNY
20 MYR30.33400 CNY
50 MYR75.83500 CNY
100 MYR151.67000 CNY
250 MYR379.17500 CNY
500 MYR758.35000 CNY
1000 MYR1516.70000 CNY
2000 MYR3033.40000 CNY
5000 MYR7583.50000 CNY
10000 MYR15167.00000 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / رينغيت ماليزي
1 CNY0.65933 MYR
5 CNY3.29663 MYR
10 CNY6.59325 MYR
20 CNY13.18650 MYR
50 CNY32.96625 MYR
100 CNY65.93250 MYR
250 CNY164.83125 MYR
500 CNY329.66250 MYR
1000 CNY659.32500 MYR
2000 CNY1318.65000 MYR
5000 CNY3296.62500 MYR
10000 CNY6593.25000 MYR