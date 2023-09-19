دولار أسترالي إلى يورو

تحويل AUD إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

1000 aud
604.36 eur

1.00000 AUD = 0.60436 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 23:56 UTC
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AUD إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8641.065188.32341.435381.654650.95818.2081
1GBP1.1574111.2328102.231.661381.915181.108821.075
1USD0.93890.811162182.9251.347651.553520.8994517.0952
1INR0.0113220.009781870.012059110.01625140.0187340.01084650.206153

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أسترالي / اليورو
1 AUD0.60436 EUR
5 AUD3.02178 EUR
10 AUD6.04356 EUR
20 AUD12.08712 EUR
50 AUD30.21780 EUR
100 AUD60.43560 EUR
250 AUD151.08900 EUR
500 AUD302.17800 EUR
1000 AUD604.35600 EUR
2000 AUD1208.71200 EUR
5000 AUD3021.78000 EUR
10000 AUD6043.56000 EUR
معدلات التحويل اليورو / دولار أسترالي
1 EUR1.65465 AUD
5 EUR8.27325 AUD
10 EUR16.54650 AUD
20 EUR33.09300 AUD
50 EUR82.73250 AUD
100 EUR165.46500 AUD
250 EUR413.66250 AUD
500 EUR827.32500 AUD
1000 EUR1654.65000 AUD
2000 EUR3309.30000 AUD
5000 EUR8273.25000 AUD
10000 EUR16546.50000 AUD