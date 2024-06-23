تحويل EUR إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

20 يورو إلى دولار أسترالي

20 eur
32.20 aud

€1.000 EUR = A$1.610 AUD

Mid-market exchange rate at 20:59
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أعلى العملات

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10.7910.8941.36983.5671.506159.8054.045
1 GBP1.26411.1311.731105.6581.904202.0495.115
1 CHF1.1180.88411.53193.4541.684178.7134.524
1 CAD0.730.5780.653161.0311.1116.712.954

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / دولار أسترالي
1 EUR١٫٦١٠١٥ AUD
5 EUR٨٫٠٥٠٧٥ AUD
10 EUR١٦٫١٠١٥٠ AUD
20 EUR٣٢٫٢٠٣٠٠ AUD
50 EUR٨٠٫٥٠٧٥٠ AUD
100 EUR١٦١٫٠١٥٠٠ AUD
250 EUR٤٠٢٫٥٣٧٥٠ AUD
500 EUR٨٠٥٫٠٧٥٠٠ AUD
1000 EUR١٬٦١٠٫١٥٠٠٠ AUD
2000 EUR٣٬٢٢٠٫٣٠٠٠٠ AUD
5000 EUR٨٬٠٥٠٫٧٥٠٠٠ AUD
10000 EUR١٦٬١٠١٫٥٠٠٠٠ AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / اليورو
1 AUD٠٫٦٢١٠٦ EUR
5 AUD٣٫١٠٥٣١ EUR
10 AUD٦٫٢١٠٦١ EUR
20 AUD١٢٫٤٢١٢٢ EUR
50 AUD٣١٫٠٥٣٠٥ EUR
100 AUD٦٢٫١٠٦١٠ EUR
250 AUD١٥٥٫٢٦٥٢٥ EUR
500 AUD٣١٠٫٥٣٠٥٠ EUR
1000 AUD٦٢١٫٠٦١٠٠ EUR
2000 AUD١٬٢٤٢٫١٢٢٠٠ EUR
5000 AUD٣٬١٠٥٫٣٠٥٠٠ EUR
10000 AUD٦٬٢١٠٫٦١٠٠٠ EUR