ين ياباني (JPY)
والين الياباني، أحد أقوى العملات في العالم، هو العملة الرسمية لليابان. وهي ثالث أكبر عملة تداول وتستعمل أيضا كعملة احتياطية للجنيه الإسترليني والدولار الأمريكي. إنها عملة ورقية.
اسم العملة
ين ياباني
رمز العملة
¥
سعر الصرف JPY
|USD
|GBP
|EUR
|AUD
|CAD
|CHF
|CNY
|SGD
|من JPY
|0.00674
|0.00547
|0.00633
|0.01047
|0.00908
|0.00606
|0.04911
|0.00921
|إلى JPY
|148.39500
|182.90400
|157.97000
|95.52190
|110.13400
|164.93800
|20.36180
|108.59100
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.