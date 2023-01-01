ين ياباني (JPY)

والين الياباني، أحد أقوى العملات في العالم، هو العملة الرسمية لليابان. وهي ثالث أكبر عملة تداول وتستعمل أيضا كعملة احتياطية للجنيه الإسترليني والدولار الأمريكي. إنها عملة ورقية.

اسم العملة

ين ياباني

رمز العملة

¥

سعر الصرف JPY

 USDGBPEURAUDCADCHFCNYSGD
من JPY0.006740.005470.006330.010470.009080.006060.049110.00921
إلى JPY148.39500182.90400157.9700095.52190110.13400164.9380020.36180108.59100

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

جميع أسعار صرف ين ياباني