ين ياباني (JPY)

والين الياباني، أحد أقوى العملات في العالم، هو العملة الرسمية لليابان. وهي ثالث أكبر عملة تداول وتستعمل أيضا كعملة احتياطية للجنيه الإسترليني والدولار الأمريكي. إنها عملة ورقية.