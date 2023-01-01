ين ياباني إلى دينار كويتي

تحويل JPY إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ jpy
٢٠٫٩٣٢ kwd

1.00000 JPY = 0.00209 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 16:30 UTC
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JPY إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JPY → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.0658588.60891.436551.660850.963518.3091
1GBP1.153811.2299102.2471.657661.916481.1116921.1271
1USD0.938250.813074183.13451.34781.558240.903917.1779
1INR0.01128550.009780230.012028710.01621230.01874360.01087270.206628

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ين ياباني / Kuwaiti Dinar
100 JPY0.20932 KWD
1000 JPY2.09319 KWD
1500 JPY3.13978 KWD
2000 JPY4.18638 KWD
3000 JPY6.27957 KWD
5000 JPY10.46595 KWD
5400 JPY11.30323 KWD
10000 JPY20.93190 KWD
15000 JPY31.39785 KWD
20000 JPY41.86380 KWD
25000 JPY52.32975 KWD
30000 JPY62.79570 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / ين ياباني
1 KWD477.74100 JPY
5 KWD2388.70500 JPY
10 KWD4777.41000 JPY
20 KWD9554.82000 JPY
50 KWD23887.05000 JPY
100 KWD47774.10000 JPY
250 KWD119435.25000 JPY
500 KWD238870.50000 JPY
1000 KWD477741.00000 JPY
2000 KWD955482.00000 JPY
5000 KWD2388705.00000 JPY
10000 KWD4777410.00000 JPY