ريال برازيلي إلى دينار كويتي

تحويل BRL إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

1000 brl
63.313 kwd

1.00000 BRL = 0.06331 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 6:16 UTC
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BRL إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063988.45161.43521.65910.957518.2152
1GBP1.1579411.2318102.4111.66171.920941.1087321.0899
1USD0.939950.81182183.1391.3491.559450.9000517.1212
1INR0.01130560.009764610.01202810.01622580.01875720.01082580.205935

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / Kuwaiti Dinar
1 BRL0.06331 KWD
5 BRL0.31656 KWD
10 BRL0.63313 KWD
20 BRL1.26626 KWD
50 BRL3.16565 KWD
100 BRL6.33130 KWD
250 BRL15.82825 KWD
500 BRL31.65650 KWD
1000 BRL63.31300 KWD
2000 BRL126.62600 KWD
5000 BRL316.56500 KWD
10000 BRL633.13000 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / الريال البرازيلي
1 KWD15.79450 BRL
5 KWD78.97250 BRL
10 KWD157.94500 BRL
20 KWD315.89000 BRL
50 KWD789.72500 BRL
100 KWD1579.45000 BRL
250 KWD3948.62500 BRL
500 KWD7897.25000 BRL
1000 KWD15794.50000 BRL
2000 KWD31589.00000 BRL
5000 KWD78972.50000 BRL
10000 KWD157945.00000 BRL