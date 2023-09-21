دولار هونغ كونغ إلى دينار كويتي

تحويل HKD إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hkd
٣٩٫٥٠٣ kwd

1.00000 HKD = 0.03950 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 13:27 UTC
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HKD إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HKD → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867751.065488.57191.437921.662090.9643518.3321
1GBP1.1524111.2278102.0731.65711.915441.1113221.1265
1USD0.93860.814465183.13491.349651.560060.905217.2068
1INR0.01129030.009796910.012028610.01623450.01876540.01088830.206974

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / Kuwaiti Dinar
100 HKD3.95026 KWD
200 HKD7.90052 KWD
300 HKD11.85078 KWD
500 HKD19.75130 KWD
1000 HKD39.50260 KWD
2000 HKD79.00520 KWD
2500 HKD98.75650 KWD
3000 HKD118.50780 KWD
4000 HKD158.01040 KWD
5000 HKD197.51300 KWD
10000 HKD395.02600 KWD
20000 HKD790.05200 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / دولار هونغ كونغ
1 KWD25.31480 HKD
5 KWD126.57400 HKD
10 KWD253.14800 HKD
20 KWD506.29600 HKD
50 KWD1265.74000 HKD
100 KWD2531.48000 HKD
250 KWD6328.70000 HKD
500 KWD12657.40000 HKD
1000 KWD25314.80000 HKD
2000 KWD50629.60000 HKD
5000 KWD126574.00000 HKD
10000 KWD253148.00000 HKD