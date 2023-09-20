دولار كندي إلى دينار كويتي

تحويل CAD إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cad
٢٢٩٫٢٩٣ kwd

1.00000 CAD = 0.22929 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:6 UTC
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CAD إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CAD → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86381.064888.29851.434711.653930.9579518.1998
1GBP1.1576811.23275102.2261.661011.91481.10921.0704
1USD0.939150.811194182.9251.34741.553280.8996517.0922
1INR0.01132520.009782270.012059110.01624840.01873110.0108490.206116

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار كندي إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CAD الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار كندي / Kuwaiti Dinar
1 CAD0.22929 KWD
5 CAD1.14647 KWD
10 CAD2.29293 KWD
20 CAD4.58586 KWD
50 CAD11.46465 KWD
100 CAD22.92930 KWD
250 CAD57.32325 KWD
500 CAD114.64650 KWD
1000 CAD229.29300 KWD
2000 CAD458.58600 KWD
5000 CAD1146.46500 KWD
10000 CAD2292.93000 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / دولار كندي
1 KWD4.36122 CAD
5 KWD21.80610 CAD
10 KWD43.61220 CAD
20 KWD87.22440 CAD
50 KWD218.06100 CAD
100 KWD436.12200 CAD
250 KWD1090.30500 CAD
500 KWD2180.61000 CAD
1000 KWD4361.22000 CAD
2000 KWD8722.44000 CAD
5000 KWD21806.10000 CAD
10000 KWD43612.20000 CAD