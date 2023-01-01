كرونة نروجية إلى دينار كويتي

تحويل NOK إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ nok
٢٨٫٦٤١ kwd

1.00000 NOK = 0.02864 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:13 UTC
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NOK إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NOK → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.065688.31641.436221.662920.964518.3568
1GBP1.15311.22865101.831.655971.917371.1120721.1656
1USD0.938450.813901182.87951.34781.560550.905117.2267
1INR0.01132290.00982030.012065710.01626220.01882910.01092070.207852

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكرون النرويجي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كروني نرويجي / Kuwaiti Dinar
1 NOK0.02864 KWD
5 NOK0.14321 KWD
10 NOK0.28641 KWD
20 NOK0.57282 KWD
50 NOK1.43206 KWD
100 NOK2.86412 KWD
250 NOK7.16030 KWD
500 NOK14.32060 KWD
1000 NOK28.64120 KWD
2000 NOK57.28240 KWD
5000 NOK143.20600 KWD
10000 NOK286.41200 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / كروني نرويجي
1 KWD34.91470 NOK
5 KWD174.57350 NOK
10 KWD349.14700 NOK
20 KWD698.29400 NOK
50 KWD1745.73500 NOK
100 KWD3491.47000 NOK
250 KWD8728.67500 NOK
500 KWD17457.35000 NOK
1000 KWD34914.70000 NOK
2000 KWD69829.40000 NOK
5000 KWD174573.50000 NOK
10000 KWD349147.00000 NOK