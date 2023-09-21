يورو إلى دولار أمريكي

تحويل EUR إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
١٬٠٦٣٫٥٥ usd

1.00000 EUR = 1.06355 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:43 UTC
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EUR إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 USD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863651.0635588.19491.434091.655720.9574518.2128
1GBP1.1578811.2314102.1141.660421.917021.1086121.0871
1USD0.940250.812084182.9251.34841.556780.900217.1245
1INR0.01133850.009792990.012059110.01626050.01877340.01085560.206506

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for اليورو

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل اليورو / دولار أمريكي
1 EUR1.06355 USD
5 EUR5.31775 USD
10 EUR10.63550 USD
20 EUR21.27100 USD
50 EUR53.17750 USD
100 EUR106.35500 USD
250 EUR265.88750 USD
500 EUR531.77500 USD
1000 EUR1063.55000 USD
2000 EUR2127.10000 USD
5000 EUR5317.75000 USD
10000 EUR10635.50000 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / اليورو
1 USD0.94025 EUR
5 USD4.70125 EUR
10 USD9.40250 EUR
20 USD18.80500 EUR
50 USD47.01250 EUR
100 USD94.02500 EUR
250 USD235.06250 EUR
500 USD470.12500 EUR
1000 USD940.25000 EUR
2000 USD1880.50000 EUR
5000 USD4701.25000 EUR
10000 USD9402.50000 EUR