تحويل USD إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

500 دولار أمريكي إلى يورو

500 usd
467.90 eur

$1.000 USD = €0.9358 EUR

Mid-market exchange rate at 00:15
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.63211.9140.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.6910.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.2260.981116.710.6830.5775.29913.224

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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USD إلى MXN

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / اليورو
1 USD٠٫٩٣٥٨٠ EUR
5 USD٤٫٦٧٩٠٠ EUR
10 USD٩٫٣٥٨٠٠ EUR
20 USD١٨٫٧١٦٠٠ EUR
50 USD٤٦٫٧٩٠٠٠ EUR
100 USD٩٣٫٥٨٠٠٠ EUR
250 USD٢٣٣٫٩٥٠٠٠ EUR
500 USD٤٦٧٫٩٠٠٠٠ EUR
1000 USD٩٣٥٫٨٠٠٠٠ EUR
2000 USD١٬٨٧١٫٦٠٠٠٠ EUR
5000 USD٤٬٦٧٩٫٠٠٠٠٠ EUR
10000 USD٩٬٣٥٨٫٠٠٠٠٠ EUR
معدلات التحويل اليورو / دولار أمريكي
1 EUR١٫٠٦٨٦٠ USD
5 EUR٥٫٣٤٣٠٠ USD
10 EUR١٠٫٦٨٦٠٠ USD
20 EUR٢١٫٣٧٢٠٠ USD
50 EUR٥٣٫٤٣٠٠٠ USD
100 EUR١٠٦٫٨٦٠٠٠ USD
250 EUR٢٦٧٫١٥٠٠٠ USD
500 EUR٥٣٤٫٣٠٠٠٠ USD
1000 EUR١٬٠٦٨٫٦٠٠٠٠ USD
2000 EUR٢٬١٣٧٫٢٠٠٠٠ USD
5000 EUR٥٬٣٤٣٫٠٠٠٠٠ USD
10000 EUR١٠٬٦٨٦٫٠٠٠٠٠ USD