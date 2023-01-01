وون كوري جنوبي إلى دولار كندي

تحويل KRW إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

1000 krw
1.01 cad

1.00000 KRW = 0.00101 CAD

متوسط سعر صرف السوق عند 17:45 UTC
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KRW إلى CAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KRW → 0 CAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.066788.67961.436361.658560.963518.3028
1GBP1.153411.23045102.2931.656861.913161.111321.1124
1USD0.937450.812711183.13451.346551.554850.903317.1583
1INR0.01127660.009775850.012028710.01619720.01870280.01086550.206392

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل وون كوري جنوبي إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KRW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / دولار كندي
1 KRW0.00101 CAD
5 KRW0.00503 CAD
10 KRW0.01005 CAD
20 KRW0.02010 CAD
50 KRW0.05025 CAD
100 KRW0.10050 CAD
250 KRW0.25126 CAD
500 KRW0.50252 CAD
1000 KRW1.00504 CAD
2000 KRW2.01008 CAD
5000 KRW5.02520 CAD
10000 KRW10.05040 CAD
معدلات التحويل دولار كندي / وون كوريا الجنوبية
1 CAD994.98700 KRW
5 CAD4974.93500 KRW
10 CAD9949.87000 KRW
20 CAD19899.74000 KRW
50 CAD49749.35000 KRW
100 CAD99498.70000 KRW
250 CAD248746.75000 KRW
500 CAD497493.50000 KRW
1000 CAD994987.00000 KRW
2000 CAD1989974.00000 KRW
5000 CAD4974935.00000 KRW
10000 CAD9949870.00000 KRW