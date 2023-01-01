وون كوري جنوبي إلى دولار أمريكي

تحويل KRW إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

1000 krw
0.75 usd

1.00000 KRW = 0.00075 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 17:42 UTC
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KRW إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KRW → 0 USD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.066888.68791.436391.658840.9637518.3059
1GBP1.1534711.2305102.2971.656811.913391.1116621.1149
1USD0.93740.812678183.13451.346451.554970.903417.1596
1INR0.01127550.009775460.012028710.0161960.01870420.01086670.206408

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل وون كوري جنوبي إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KRW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / دولار أمريكي
1 KRW0.00075 USD
5 KRW0.00373 USD
10 KRW0.00746 USD
20 KRW0.01493 USD
50 KRW0.03732 USD
100 KRW0.07464 USD
250 KRW0.18660 USD
500 KRW0.37321 USD
1000 KRW0.74641 USD
2000 KRW1.49283 USD
5000 KRW3.73206 USD
10000 KRW7.46413 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / وون كوريا الجنوبية
1 USD1339.74000 KRW
5 USD6698.70000 KRW
10 USD13397.40000 KRW
20 USD26794.80000 KRW
50 USD66987.00000 KRW
100 USD133974.00000 KRW
250 USD334935.00000 KRW
500 USD669870.00000 KRW
1000 USD1339740.00000 KRW
2000 USD2679480.00000 KRW
5000 USD6698700.00000 KRW
10000 USD13397400.00000 KRW