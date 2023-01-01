وون كوري جنوبي إلى دولار أمريكي
تحويل KRW إلى USD بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل وون كوري جنوبي إلى دولار أمريكي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KRW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل دولار أمريكي / وون كوريا الجنوبية
|1 USD
|1339.74000 KRW
|5 USD
|6698.70000 KRW
|10 USD
|13397.40000 KRW
|20 USD
|26794.80000 KRW
|50 USD
|66987.00000 KRW
|100 USD
|133974.00000 KRW
|250 USD
|334935.00000 KRW
|500 USD
|669870.00000 KRW
|1000 USD
|1339740.00000 KRW
|2000 USD
|2679480.00000 KRW
|5000 USD
|6698700.00000 KRW
|10000 USD
|13397400.00000 KRW