5,000 وون كوري جنوبي إلى دولار أمريكي

حوّل KRW إلى USD بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₩1 KRW = 0.0007249 USD

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    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

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  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KRW إلى USD،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KRW إلى USD متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من KRW إلى USD اليوم

KRWUSD
1000 KRW0.72 USD
2000 KRW1.45 USD
5000 KRW3.62 USD
10000 KRW7.25 USD
20000 KRW14.50 USD
30000 KRW21.75 USD
40000 KRW28.99 USD
50000 KRW36.24 USD
60000 KRW43.49 USD
45000000 KRW32,619.33 USD
75000000 KRW54,365.55 USD
78000000 KRW56,540.17 USD
100000000 KRW72,487.40 USD
330000000 KRW239,208.42 USD
500000000 KRW362,437 USD
1800000000 KRW1,304,773.20 USD
1900000000 KRW1,377,260.60 USD
10000000000 KRW7,248,740 USD
15200000000 KRW11,018,084.80 USD
36100000000 KRW26,167,951.40 USD
45600000000 KRW33,054,254.40 USD
USDKRW
1 USD1,380 KRW
5 USD6,898 KRW
10 USD13,796 KRW
20 USD27,591 KRW
50 USD68,978 KRW
100 USD137,955 KRW
250 USD344,888 KRW
500 USD689,775 KRW
1000 USD1,379,550 KRW
2000 USD2,759,100 KRW
5000 USD6,897,750 KRW
10000 USD13,795,500 KRW

الأسئلة الشائعة