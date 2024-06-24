تحويل USD إلى KRW بسعر الصرف الحقيقي

5,000 دولار أمريكي إلى وون كوري جنوبي

5,000 usd
6,953,100 krw

$1.000 USD = ₩1,391 KRW

Mid-market exchange rate at 01:39
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.64311.9110.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.7070.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.7260.971116.53510.6830.5775.29813.218

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى وون كوري جنوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KRW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى KRW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / وون كوريا الجنوبية
1 USD١٬٣٩٠٫٦٢٠٠٠ KRW
5 USD٦٬٩٥٣٫١٠٠٠٠ KRW
10 USD١٣٬٩٠٦٫٢٠٠٠٠ KRW
20 USD٢٧٬٨١٢٫٤٠٠٠٠ KRW
50 USD٦٩٬٥٣١٫٠٠٠٠٠ KRW
100 USD١٣٩٬٠٦٢٫٠٠٠٠٠ KRW
250 USD٣٤٧٬٦٥٥٫٠٠٠٠٠ KRW
500 USD٦٩٥٬٣١٠٫٠٠٠٠٠ KRW
1000 USD١٬٣٩٠٬٦٢٠٫٠٠٠٠٠ KRW
2000 USD٢٬٧٨١٬٢٤٠٫٠٠٠٠٠ KRW
5000 USD٦٬٩٥٣٬١٠٠٫٠٠٠٠٠ KRW
10000 USD١٣٬٩٠٦٬٢٠٠٫٠٠٠٠٠ KRW
معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / دولار أمريكي
1 KRW٠٫٠٠٠٧٢ USD
5 KRW٠٫٠٠٣٦٠ USD
10 KRW٠٫٠٠٧١٩ USD
20 KRW٠٫٠١٤٣٨ USD
50 KRW٠٫٠٣٥٩٦ USD
100 KRW٠٫٠٧١٩١ USD
250 KRW٠٫١٧٩٧٨ USD
500 KRW٠٫٣٥٩٥٥ USD
1000 KRW٠٫٧١٩١٠ USD
2000 KRW١٫٤٣٨٢٠ USD
5000 KRW٣٫٥٩٥٥١ USD
10000 KRW٧٫١٩١٠٢ USD
20000 KRW١٤٫٣٨٢٠٤ USD
30000 KRW٢١٫٥٧٣٠٦ USD
40000 KRW٢٨٫٧٦٤٠٨ USD
50000 KRW٣٥٫٩٥٥١٠ USD