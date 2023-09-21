فرنك سويسري إلى وون كوري جنوبي

تحويل CHF إلى KRW بسعر الصرف الحقيقي

1000 chf
1488650 krw

1.00000 CHF = 1488.65000 KRW

متوسط سعر صرف السوق عند 2:14 UTC
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CHF إلى KRW مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 KRW
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063988.22391.434671.656780.957318.2198
1GBP1.1582111.2322102.181.661621.918871.1087621.102
1USD0.939950.811557182.9251.34851.557270.899817.1255
1INR0.01133480.009786630.012059110.01626170.01877920.01085080.206518

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى وون كوري جنوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KRW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى KRW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / وون كوريا الجنوبية
1 CHF1488.65000 KRW
5 CHF7443.25000 KRW
10 CHF14886.50000 KRW
20 CHF29773.00000 KRW
50 CHF74432.50000 KRW
100 CHF148865.00000 KRW
250 CHF372162.50000 KRW
500 CHF744325.00000 KRW
1000 CHF1488650.00000 KRW
2000 CHF2977300.00000 KRW
5000 CHF7443250.00000 KRW
10000 CHF14886500.00000 KRW
معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / الفرنك السويسري
1 KRW0.00067 CHF
5 KRW0.00336 CHF
10 KRW0.00672 CHF
20 KRW0.01343 CHF
50 KRW0.03359 CHF
100 KRW0.06717 CHF
250 KRW0.16794 CHF
500 KRW0.33587 CHF
1000 KRW0.67175 CHF
2000 KRW1.34350 CHF
5000 KRW3.35874 CHF
10000 KRW6.71748 CHF