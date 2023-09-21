ريال برازيلي إلى وون كوري جنوبي

تحويل BRL إلى KRW بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ brl
٢٧٤٬٧١٨ krw

1.00000 BRL = 274.71800 KRW

متوسط سعر صرف السوق عند 6:16 UTC
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BRL إلى KRW مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 KRW
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063988.45161.43521.65910.957518.2152
1GBP1.1579411.2318102.4111.66171.920941.1087321.0899
1USD0.939950.81182183.1391.3491.559450.9000517.1212
1INR0.01130560.009764610.01202810.01622580.01875720.01082580.205935

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى وون كوري جنوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KRW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى KRW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / وون كوريا الجنوبية
1 BRL274.71800 KRW
5 BRL1373.59000 KRW
10 BRL2747.18000 KRW
20 BRL5494.36000 KRW
50 BRL13735.90000 KRW
100 BRL27471.80000 KRW
250 BRL68679.50000 KRW
500 BRL137359.00000 KRW
1000 BRL274718.00000 KRW
2000 BRL549436.00000 KRW
5000 BRL1373590.00000 KRW
10000 BRL2747180.00000 KRW
معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / الريال البرازيلي
1 KRW0.00364 BRL
5 KRW0.01820 BRL
10 KRW0.03640 BRL
20 KRW0.07280 BRL
50 KRW0.18200 BRL
100 KRW0.36401 BRL
250 KRW0.91002 BRL
500 KRW1.82004 BRL
1000 KRW3.64009 BRL
2000 KRW7.28018 BRL
5000 KRW18.20045 BRL
10000 KRW36.40090 BRL