75,000,000 وون كوري جنوبي إلى ريال برازيلي

حوّل KRW إلى BRL بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₩1 KRW = 0.003717 BRL

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    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

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  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KRW إلى BRL،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KRW إلى BRL متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من KRW إلى BRL اليوم

KRWBRL
1000 KRW3.72 BRL
2000 KRW7.43 BRL
5000 KRW18.58 BRL
10000 KRW37.17 BRL
20000 KRW74.34 BRL
30000 KRW111.50 BRL
40000 KRW148.67 BRL
50000 KRW185.84 BRL
60000 KRW223.01 BRL
45000000 KRW167,253.75 BRL
75000000 KRW278,756.25 BRL
78000000 KRW289,906.50 BRL
100000000 KRW371,675 BRL
330000000 KRW1,226,527.50 BRL
500000000 KRW1,858,375 BRL
1800000000 KRW6,690,150 BRL
1900000000 KRW7,061,825 BRL
10000000000 KRW37,167,500 BRL
15200000000 KRW56,494,600 BRL
36100000000 KRW134,174,675 BRL
45600000000 KRW169,483,800 BRL
BRLKRW
1 BRL269 KRW
5 BRL1,345 KRW
10 BRL2,691 KRW
20 BRL5,381 KRW
50 BRL13,453 KRW
100 BRL26,905 KRW
250 BRL67,263 KRW
500 BRL134,526 KRW
1000 BRL269,052 KRW
2000 BRL538,104 KRW
5000 BRL1,345,260 KRW
10000 BRL2,690,520 KRW

الأسئلة الشائعة