دولار أمريكي إلى ريال برازيلي

تحويل USD إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ usd
٤٬٨٨٠٫٢٠ brl

1.00000 USD = 4.88020 BRL

متوسط سعر صرف السوق عند 21:0 UTC
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USD إلى BRL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 BRL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.063388.17421.433651.655590.957518.2093
1GBP1.1578111.2311102.0891.659891.916851.108621.083
1USD0.940450.812282182.9251.34831.557030.900517.1253
1INR0.01134120.009795380.012059110.01625930.01877630.01085920.206516

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أمريكي / الريال البرازيلي
1 USD4.88020 BRL
5 USD24.40100 BRL
10 USD48.80200 BRL
20 USD97.60400 BRL
50 USD244.01000 BRL
100 USD488.02000 BRL
250 USD1220.05000 BRL
500 USD2440.10000 BRL
1000 USD4880.20000 BRL
2000 USD9760.40000 BRL
5000 USD24401.00000 BRL
10000 USD48802.00000 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / دولار أمريكي
1 BRL0.20491 USD
5 BRL1.02455 USD
10 BRL2.04910 USD
20 BRL4.09820 USD
50 BRL10.24550 USD
100 BRL20.49100 USD
250 BRL51.22750 USD
500 BRL102.45500 USD
1000 BRL204.91000 USD
2000 BRL409.82000 USD
5000 BRL1024.55000 USD
10000 BRL2049.10000 USD