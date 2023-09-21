الجمهورية التشيكية كوروناس إلى ريال برازيلي

تحويل CZK إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ czk
٢٬١٢٦٫٩٩ brl

1.00000 CZK = 0.21270 BRL

متوسط سعر صرف السوق عند 9:0 UTC
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CZK إلى BRL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CZK → 0 BRL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8661.065588.581.438111.663150.966618.2178
1GBP1.1547311.23025102.2761.660471.920321.1161721.0347
1USD0.938550.812843183.13471.34971.560910.907217.0979
1INR0.01128920.009777420.012028710.01623510.01877570.01091240.205665

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / الريال البرازيلي
1 CZK0.21270 BRL
5 CZK1.06350 BRL
10 CZK2.12699 BRL
20 CZK4.25398 BRL
50 CZK10.63495 BRL
100 CZK21.26990 BRL
250 CZK53.17475 BRL
500 CZK106.34950 BRL
1000 CZK212.69900 BRL
2000 CZK425.39800 BRL
5000 CZK1063.49500 BRL
10000 CZK2126.99000 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / الجمهورية التشيكية كورونا
1 BRL4.70148 CZK
5 BRL23.50740 CZK
10 BRL47.01480 CZK
20 BRL94.02960 CZK
50 BRL235.07400 CZK
100 BRL470.14800 CZK
250 BRL1175.37000 CZK
500 BRL2350.74000 CZK
1000 BRL4701.48000 CZK
2000 BRL9402.96000 CZK
5000 BRL23507.40000 CZK
10000 BRL47014.80000 CZK