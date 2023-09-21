يورو إلى ليرة تركية

تحويل EUR إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

1000 eur
28755 try

1.00000 EUR = 28.75500 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 0:43 UTC
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EUR إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 TRY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063688.1991.434051.655540.957618.2129
1GBP1.1579411.23155102.1261.66051.916961.1088521.0888
1USD0.94020.811985182.9251.34831.556540.900317.1238
1INR0.0113380.00979180.012059110.01625930.01877050.01085680.206497

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل اليورو / ليرة تركية
1 EUR28.75500 TRY
5 EUR143.77500 TRY
10 EUR287.55000 TRY
20 EUR575.10000 TRY
50 EUR1437.75000 TRY
100 EUR2875.50000 TRY
250 EUR7188.75000 TRY
500 EUR14377.50000 TRY
1000 EUR28755.00000 TRY
2000 EUR57510.00000 TRY
5000 EUR143775.00000 TRY
10000 EUR287550.00000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / اليورو
1 TRY0.03478 EUR
5 TRY0.17388 EUR
10 TRY0.34777 EUR
20 TRY0.69553 EUR
50 TRY1.73883 EUR
100 TRY3.47766 EUR
250 TRY8.69415 EUR
500 TRY17.38830 EUR
1000 TRY34.77660 EUR
2000 TRY69.55320 EUR
5000 TRY173.88300 EUR
10000 TRY347.76600 EUR