فرنك سويسري إلى ليرة تركية

تحويل CHF إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
٣٠٬٠٥٠٫٥٠ try

1.00000 CHF = 30.05050 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 2:21 UTC
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CHF إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 TRY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063788.20731.434821.657890.957218.2194
1GBP1.1582111.23195102.1591.661781.920121.1086421.1012
1USD0.94010.811721182.9251.34891.55860.899917.1283
1INR0.01133690.009788620.012059110.01626650.01879530.0108520.206552

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / ليرة تركية
1 CHF30.05050 TRY
5 CHF150.25250 TRY
10 CHF300.50500 TRY
20 CHF601.01000 TRY
50 CHF1502.52500 TRY
100 CHF3005.05000 TRY
250 CHF7512.62500 TRY
500 CHF15025.25000 TRY
1000 CHF30050.50000 TRY
2000 CHF60101.00000 TRY
5000 CHF150252.50000 TRY
10000 CHF300505.00000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / الفرنك السويسري
1 TRY0.03328 CHF
5 TRY0.16639 CHF
10 TRY0.33277 CHF
20 TRY0.66555 CHF
50 TRY1.66387 CHF
100 TRY3.32774 CHF
250 TRY8.31935 CHF
500 TRY16.63870 CHF
1000 TRY33.27740 CHF
2000 TRY66.55480 CHF
5000 TRY166.38700 CHF
10000 TRY332.77400 CHF