10 ليرة تركية إلى فرنك سويسري

تحويل TRY إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

10 try
0.27 chf

1.000 TRY = 0.02735 CHF

Mid-market exchange rate at 12:53
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أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD1٠٫٩١٥٠٫٧٨٢٢٧٩٫٢٨٢٫٧٥٨١٫٣٤٩٣٫٦٧٣٤٨٫٨٥٢
1 EUR١٫٠٩٣1٠٫٨٥٥٣٠٥٫٠٤٩٠٫٤١٧١٫٤٧٤٤٫٠١٣٥٣٫٣٧٣
1 GBP١٫٢٧٨١٫١٧1٣٥٦٫٨٥٩١٠٥٫٧٧٧١٫٧٢٤٤٫٦٩٥٦٢٫٤٤
1 PKR٠٫٠٠٤٠٫٠٠٣٠٫٠٠٣1٠٫٢٩٦٠٫٠٠٥٠٫٠١٣٠٫١٧٥

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / الفرنك السويسري
1 TRY٠٫٠٢٧٣٥ CHF
5 TRY٠٫١٣٦٧٦ CHF
10 TRY٠٫٢٧٣٥٣ CHF
20 TRY٠٫٥٤٧٠٥ CHF
50 TRY١٫٣٦٧٦٤ CHF
100 TRY٢٫٧٣٥٢٧ CHF
250 TRY٦٫٨٣٨١٨ CHF
500 TRY١٣٫٦٧٦٣٥ CHF
1000 TRY٢٧٫٣٥٢٧٠ CHF
2000 TRY٥٤٫٧٠٥٤٠ CHF
5000 TRY١٣٦٫٧٦٣٥٠ CHF
10000 TRY٢٧٣٫٥٢٧٠٠ CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / ليرة تركية
1 CHF٣٦٫٥٥٩٥٠ TRY
5 CHF١٨٢٫٧٩٧٥٠ TRY
10 CHF٣٦٥٫٥٩٥٠٠ TRY
20 CHF٧٣١٫١٩٠٠٠ TRY
50 CHF١٬٨٢٧٫٩٧٥٠٠ TRY
100 CHF٣٬٦٥٥٫٩٥٠٠٠ TRY
250 CHF٩٬١٣٩٫٨٧٥٠٠ TRY
500 CHF١٨٬٢٧٩٫٧٥٠٠٠ TRY
1000 CHF٣٦٬٥٥٩٫٥٠٠٠٠ TRY
2000 CHF٧٣٬١١٩٫٠٠٠٠٠ TRY
5000 CHF١٨٢٬٧٩٧٫٥٠٠٠٠ TRY
10000 CHF٣٦٥٬٥٩٥٫٠٠٠٠٠ TRY