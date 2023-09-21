دولار أمريكي إلى جنيه مصري

تحويل USD إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ usd
٣٠٬٩٠٠ egp

1.00000 USD = 30.90000 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 14:47 UTC
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USD إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 EGP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863751.0633588.17831.433771.655790.9575518.2109
1GBP1.1577411.2311102.0891.659951.9171.108621.0838
1USD0.940450.812282182.9251.348351.557150.900517.126
1INR0.01134070.009795380.012059110.01625990.01877780.01085920.206524

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أمريكي / جنيه مصري
1 USD30.90000 EGP
5 USD154.50000 EGP
10 USD309.00000 EGP
20 USD618.00000 EGP
50 USD1545.00000 EGP
100 USD3090.00000 EGP
250 USD7725.00000 EGP
500 USD15450.00000 EGP
1000 USD30900.00000 EGP
2000 USD61800.00000 EGP
5000 USD154500.00000 EGP
10000 USD309000.00000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / دولار أمريكي
1 EGP0.03236 USD
5 EGP0.16181 USD
10 EGP0.32363 USD
20 EGP0.64725 USD
50 EGP1.61813 USD
100 EGP3.23625 USD
250 EGP8.09063 USD
500 EGP16.18125 USD
1000 EGP32.36250 USD
2000 EGP64.72500 USD
5000 EGP161.81250 USD
10000 EGP323.62500 USD