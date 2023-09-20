دولار أسترالي إلى جنيه مصري

تحويل AUD إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
١٩٬٨٨٧٫٢٠ egp

1.00000 AUD = 19.88720 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 23:57 UTC
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AUD إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 EGP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863951.0651588.32761.43551.654990.9579518.2081
1GBP1.1574711.2328102.231.661441.915481.108821.074
1USD0.938850.811162182.9251.34771.553760.899417.0944
1INR0.01132150.009781870.012059110.0162520.01873690.01084590.206143

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / جنيه مصري
1 AUD19.88720 EGP
5 AUD99.43600 EGP
10 AUD198.87200 EGP
20 AUD397.74400 EGP
50 AUD994.36000 EGP
100 AUD1988.72000 EGP
250 AUD4971.80000 EGP
500 AUD9943.60000 EGP
1000 AUD19887.20000 EGP
2000 AUD39774.40000 EGP
5000 AUD99436.00000 EGP
10000 AUD198872.00000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / دولار أسترالي
1 EGP0.05028 AUD
5 EGP0.25142 AUD
10 EGP0.50284 AUD
20 EGP1.00567 AUD
50 EGP2.51418 AUD
100 EGP5.02835 AUD
250 EGP12.57088 AUD
500 EGP25.14175 AUD
1000 EGP50.28350 AUD
2000 EGP100.56700 AUD
5000 EGP251.41750 AUD
10000 EGP502.83500 AUD